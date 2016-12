Chelsea, Conte vuole Vidal: ecco la maxi offerta

21/12/2016 11:24

CHELSEA VIDAL / Arturo Vidal potrebbe tornare presto a giocare 'agli ordini' di Antonio Conte: secondo quanto scrive in Spagna 'Don Balon', l'allenatore ex Juventus vuole il suo 'Guerriero' al Chelsea ed i 'Blues', per accontentare le richieste del tecnico italiano, avrebbero pronta un'offerta da 50 milioni di euro per convincere il Bayern Monaco a lasciar partire il giocatore in estate. Solo un'eventuale mancata qualificazione in Champions League del Chelsea potrebbe complicare i piani per ottenere il sì del giocatore.

S.D.