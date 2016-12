Borussia Mönchengladbach, UFFICIALE: Schubert non è più l'allenatore

21/12/2016 11:17

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH SCHUBERT - La sconfitta di ieri contro il Wolfsburg e la delicata situazione in classifica hanno convinto la dirigenza del Borussia Mönchengladbach a sollevare dall'incarico di capo allenatore André Schubert. "Abbiamo avuto molti colloqui in questi giorni - ha detto il direttore sportivo Ebert al sito ufficiale del club - e siamo giunti alla conclusione con André che è meglio per entrambi porre fine alla nostra collaborazione". I prossimi avversari della Fiorentina in Europa League annunceranno il nuovo tecnico a breve.

A.L.