VIDEO - LE ULTIME DI CM.IT, il telegiornale mattutino del 21 dicembre

21/12/2016 11:01

ULTIME CM.IT TELEGIORNALE / Torna l'appuntamento quotidiano con le news di Calciomercato.it. Come ogni giorno vi offriamo il riepilogo di tutte le notizie più importanti provenienti dal mondo del calciomercato: la Juventus vorrebbe strappare Verratti al Psg ma, in Italia, è pronta anche l'Inter, come conferma il procuratore del calciatore. Intanto il Real prepara il mercato estivo e potrebbe puntare Belotti. Napoli e Fiorentina invece, dal campo al mercato, potrebbero giocarsi punti domani sera e parlare di Jorginho, Kalinic e Vecino.

GUARDA IL VIDEO

L.I.