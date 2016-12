Italia, la Nazionale del futuro è già pronta: giovani talenti crescono

Alessio Lento (@lentuzzo)

21/12/2016 10:57

ITALIA NAZIONALE GIOVANI VENTURA - C'è l'Italia di capitan Buffon e compagni e c'è quella che sta crescendo alle loro spalle. Una carica di gioventù sta stupendo nella nostra serie A, ma non solo. Sono giovani e, soprattutto, titolari nelle rispettive squadre. E sarebbe da dire finalmente, dopo che per tantissimi anni si è sperato nel rilancio del calcio italiano attraverso giocatori provenienti dal vivaio. Molti hanno esordito già lo scorso anno, altri si stanno imponendo in questa stagione a suon di prestazioni importanti. E il commissario tecnico Giampiero Ventura può gongolare: in vista dei prossimi impegni, anche del Mondiale 2018, avrà ampia scelta. Ma andiamo a vedere quale potrebbe essere, ad oggi, la formazione della Nazionale italiana del futuro, ma anche, perché no, del presente. D'altronde, serve solo un po' di coraggio...

Italia, formazione Nazionale dei giovani talenti nostrani

In porta la scelta è già presa: Gianluigi 'Gigio' Donnarumma. Il portiere fatto esordire lo scorso anno da Mihajlovic con la maglia del Milan e sta confermando le sue qualità anche sotto la guida di Montella. Classe 1999, l'estremo difensore è considerato il nuovo Buffon, anche in chiave calciomercato visto che la Juventus lo accoglierebbe a braccia aperte. Sulla fascia destra ecco sfrecciare Andrea Conti, uno de tanti talenti sfornati dal vivaio dell'Atalanta e lanciati da Gian Piero Gasperini. Al centro, la coppia che si sfiderà (a meno di clamorosi colpi di scena) anche in Supercoppa Italiana: Daniele Rugani della Juventus e Alessio Romagnoli del Milan. Come alternativa c'è il futuro juventino Caldara, adesso all'Atalanta. A sinistra, il talento del Bologna Adam Masina, ma attenzione a Federico Dimarco (in prestito all'Empoli dall'Inter), terzino col vizio del gol. A centrocampo, oltre al 'vecchio' Marco Verratti, protagonista a livello internazionale con il Paris Saint-Germain, ecco l'altra scoperta rossonera: Manuel Locatelli, 18 anni e temperamento da vendere. Senza dimenticare l'altro talento bergamasco Roberto Gagliardini. Linea dei trequartisti per 2/3 targata Fiorentina con Federico Chiesa, figlio d'arte, a destra e Federico Bernardeschi sulla fascia opposta. Al centro, Domenico Berardi, attualmente ai box per infortunio ma uno dei talenti più puri del Sassuolo e del calcio italiano. E davanti, pronto a lottare e segnare il 'Gallo', Andrea Belotti, fresco ventitreenne e capocannoniere del Torino e della serie A (insieme a Dzeko e Icardi) con 12 gol. Una formazione che già adesso potrebbe ben figurare. Ma, soprattutto, che garantisce all'intero movimento calcistico italiano e alle news Italia un futuro roseo.

LA POSSIBILE FORMAZIONE E LE ALTERNATIVE - Modulo 4-2-3-1: Donnarumma ('99); Conti ('94), Rugani ('94), Romagnoli ('95), Masina ('94); Locatelli ('98), Verratti ('92); Chiesa ('97), Berardi ('94), Bernardeschi ('94); Belotti ('93). Pronti a subentrare: Caldara ('94), Gagliardini ('94), Dimarco ('97), Petagna ('95).