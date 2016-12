Calciomercato, Sampdoria in vantaggio sul Genoa per Lasagna

21/12/2016 10:46

SAMPDORIA GENOA LASAGNA / Genoa e Sampdoria potrebbero dare vita ad un derby di mercato il prossimo gennaio. Secondo quanto di legge su 'La Repubblica' i due club genovesi starebbero pensando a Kevin Lasagna, attaccante classe 1992 che milita nel Carpi. I rossoblu starebbero pensando a lui come vice Simeone in caso di cessione di Pavoletti, ma i blucerchiati sembrano in vantaggio avendo offerto agli emiliani il cartellino di Budimir più un conguaglio in denaro, ma va convinto il croato a scendere di categoria.

M.R.