Napoli, De Bruyne vola in città da Mertens

21/12/2016 10:30

NAPOLI MERTENS DE BRUYNE / Napoli è pazza di un belga, Dries Mertens, ma nelle ultime ore sta ospitando un altro campione dei 'red devils', Kevin De Bruyne, giocatore chiave nel City di Guardiola.

Il mercato non c'entra in questo caso, dal momento che lui e la fidanzata Michele Lacroix sono stati in città in veste di turisti. Mertens in questo caso ha ricoperto ancora una volta il ruolo di ambasciatore napoletano ufficioso, sorprendendo i due con le belle cittadine. La coppia, alle prime luci dell'alba, ha scattato la seguente fotografia, incantanta dal golfo napoletano: "Buongiorno Napoli".

L.I.