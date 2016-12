Calciomercato Roma, De Rossi dice 'no' agli USA

21/12/2016 10:18

CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI / Daniele De Rossi ha deciso il suo futuro: la Major League Soccer può attendere. Come si legge sulle pagine dell'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', il centrocampista giallorosso, in scadenza di contratto a fine stagione col club capitolino dove è nato e cresciuto, ha decido di rimandare un'eventuale tappa negli Stati Uniti e di continuare la sua avventura a Roma. Ed è pronto a dimezzarsi lo stipendio. I primi contatti per il nuovo accordo sono stati già avviati, ma non c'è fretta tra le parti.

S.D.