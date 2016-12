Calciomercato Inter, Simeone spiazza tutti: "Potrei rinnovare con l'Atletico"

21/12/2016 10:10

SIMEONE INTER / Diego Pablo Simeone promesso sposo dell'Inter a partire dal 2018? Dall'ultimo contratto firmato dal tecnico argentino con l'Atletico Madrid, allorché anticipò la scadenza prevista nel 2020 di due anni, sembrava chiaro di sì. Per quella data peraltro, scadrà anche il contratto di Pioli con i nerazzurri, ma il 'Cholo' spiazza tutti con una intervista rilasciata ad 'As': "Il mio contratto è una conseguenza di quello che è meglio per l'Atletico. Tutti dicono che posso andare via entro un anno e mezzo, ma nessuno prende in considerazione l'idea di un mio rinnovo. Dove sta scritto che non posso prolungare nuovamente? I giornalisti sono abili nel creare la polemica, come quando chiesero a mia sorella e a mia figlia se potevo andare all'Inter: loro hanno risposto sinceramente, da lì però sono nate tante polemiche inutili. Per i nostri tifosi contano i fatti, le parole se le porta via il vento: quando andrò via, lo farò soltanto perché sarà la cosa giusta per il club".

M.R.