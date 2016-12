Calciomercato Chelsea, Conte vuole blindare Diego Costa: ecco l'offerta

21/12/2016 10:20

CALCIOMERCATO CHELSEA DIEGO COSTA CONTE - Capocannoniere della Premier League con 13 reti, Diego Costa sta trascinando il Chelsea capolista di Antonio Conte. E, secondo 'Sport', il manager italiano ha tutta l'intenzione di tenersi stretto il bomber della Nazionale spagnola ancora per tanto tempo. Il suo contratto con i 'Blues' è in scadenza nel 2019, ma l'intenzione è quella di prolungare fino al 2021: per arrivare alla firma, sarebbe pronta un'offerta vicina ai 10 milioni di euro a stagione, una cifra stratosferica.

A.L.