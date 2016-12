Inter, sfida alla Juve per Verratti. L'agente apre: "Suning può comprare tutti"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

21/12/2016 10:15

CALCIOMERCATO INTER VERRATTI DI CAMPLI / Il ritorno di marco Verratti rappresenta il sogno di molti appassionati di calcio italiani, così come di Ventura, che potrebbe vederlo in maniera molto più frequente, seguendone la crescita da vicino. Soprattutto però, come il ct aveva già sottolineato, l'ex Pescara si ritroverebbe in un campionato dalla competività maggiore, nel quale sarebbe costretto a impegnarsi al 100% in ogni match.

Tanti i club interessati a Marco in serie A, pochi quelli che effettivamente potrebbero effettuare tale investimento, senza poi doverne risentire con sacrifici in uscita. La Juventus è di certo nella lista per Verratti, puntando al campione italiano per il mercato estivo del 2017, quando però anche il Real Madrid potrà tornare a fare acquisti, stando alla decisione del TAS, che bloccherà gli spagnoli unicamente nella finestra di calciomercato invernale del prossimo anno.

Intervistato da 'Telelombardia, di Verratti ha parlato però il suo procuratore, Donato Di Campli, che non ha affatto escluso l'ipotesi italiana, dati anche i dissapori dei mesi scorsi con ambiente e, stando alle voci circolanti, tecnico. In particolare si è parlato di mercato Inter, che potrebbe contare sull'ampio patrimonio dei nuovi proprietari cinesi. Suning dovrà fare i conti con il fair play finanziario ma, una volta rimesso in careggiata il club, evitando sanzioni o esclusioni europee, si potrà dare seguito ai 105 milioni di euro spesi la scorsa estate, liberando al tempo stesso la rosa di Pioli a elementi poco funzionali, come Kondogbia e Jovetic, per fare due nomi che paiono in cima alla lista di Ausilio.

Calciomercato Inter, Verratti grazie al patrimonio di Suning

INTER - "Suning ha la potenza economica per sconvolgere il mercato europeo. Possono prendere Verratti, ma anche tutti i giocatori dello stesso livello".

ADDIO - "Marco è nel mirino di molti club italiani e stranieri. Prima però occorre andare dal Psg con una bella valigetta d'argento, ma soprattutto capire se la società intende venderlo. Marco vuole vincere, è questa la sua volontà. Le offerte saranno considerate ma posso assicurarvi che di certo non resterà al Paris Saint-Germain per tutta la carriera".