Calciomercato Milan, ESCLUSIVO: ecco l'offerta dello Zenit per Rodrigo Caio

ESCLUSIVO

Davide Russo de Cerame (@DRussodeCerame)

21/12/2016 09:00

CALCIOMERCATO MILAN RODRIGO CAIO - Lo Zenit di San Pietroburgo fa sul serio per Rodrigo Caio: cercato dal Milan la scorsa estate e ancora nei mesi successivi, il difensore brasiliano non ha alcuna intenzione di restare ulteriormente al San Paolo, con cui ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2018. Il Tricolor Paulista vorrebbe montizzare il più possibile con la cessione del suo talento ed è disposta a trattare sulla base di 15 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo: secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, nei giorni scorsi la prima società a presentare una proposta concreta è stato lo Zenit che ha offerto 12 milioni di base fissa più tre milioni di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi del ragazzo e della società. Rodrigo Caio chiede almeno 2,5 milioni di euro a stagione e i russi sono disposti ad accontentare il classe '93 garantendogli uno stipendio di 3 milioni di euro, bonus annessi.

Calciomercato Milan e Napoli, obiettivo che rischia di sfumare

In questo contesto potrebbero ancora inserirsi i rossoneri, ma la situazione del calciomercato Milan al momento non permette di fare dei rilanci per un giocatore che farebbe molto comodo alla retroguardia di Romagnoli e compagni (i rincalzi o non hanno mai giocato, come Zapata, o non hanno reso come i titolari, vedi Gustavo Gomez). Il Napoli un mese fa aveva iniziato a trattare Rodrigo Caio con il San Paolo, ma l'ottimo rendimento dell'attuale difesa di Sarri ha allentato il pressing dei partenopei. Il giocatore ha ottenuto il passaporto italiano, quindi eventualmente venisse tesserato non occuperebbe una casella da extracomunitario (il Milan le ha riempite entrambe la scorsa estate): il ragazzo preferirebbe una destinazione diversa rispetto quella dello Zenit, motivo che potrebbe spingere i club italiani a inserirsi in un contesto dove le possibilità di arrivare al successo, ottenendo il sì del giocatore, sono ancora del tutto intatte.