Calciomercato Napoli, colpo in serie D: Zerbin andrà al Carpi

21/12/2016 09:45

CALCIOMERCATO NAPOLI ZERBIN / Il Napoli continua a sondare il mercato, non soltanto per la prima squadra di Maurizio Sarri. Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe stato concluso l'accordo con il Gozzano, club piemontese militante in serie D, per l'approdo in azzurro di Alessio Zerbin, classe '99. Si tratta di un trequartista, adattabile anche come esterno d'attacco, con 16 presenze e 5 gol all'attivo. Il Napoli lo girerà in prestito al Carpi, per poi riaverlo in tempo per il Viareggio.

L.I.