Globe Soccer, Higuain sfida Ronaldo a Dubai

21/12/2016 09:33

GLOBE SOCCER HIGUAIN RONALDO / La sera del 27 dicembre, ore 18 italiane, si terrà il settimo Awards di Globe Soccer a Dubai, con Gonzalo Higuain che tenterà di strappre questo titolo a Cristiano Ronaldo, così come Giovanni Branchini farà con Raiola. Quest'ultimo, grazie al colpo Pogba, proverà a strappare il titolo di miglior agente.

C'è tanta Juventus dunque negli Emirati, in un evento suddiviso in tre sessioni per quanto concerne i club, le federazioni e gli arbitri.

Dopo i successi con Portogallo e Real, ai quali va aggiunto il recente pallone d'oro. In lizza però non c'è solo Higuain a fargli compagnia, forte del suo record in serie A lo scorso anno. Trovano infatti spazio anche Messi, Bale, Griezmann e Vardy.

L.I.