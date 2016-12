Calciomercato Roma, rinnovo Strootman: manca l'intesa, la situazione

21/12/2016 08:50

CALCIOMERCATO ROMA STROOTMAN / Il direttore sportivo della Roma Massara ha assicurato che non ci saranno problemi per il rinnovo di Kevin Strootman, ma secondo il 'Corriere dello Sport' manca ancora l'intesa sul nuovo accordo tra le parti: l'entourage del centrocampista olandese avrebbe richiesto un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione, la dirigenza giallorossa è disposta a premiare uno dei leader della squadra ma deve fare attenzione ai paletti imposti dal fairplay finanziario al calciomercato Roma. L'intenzione della società è quella di prolungare il contratto del giocatore (attuale scadenza 2018) per due ulteriori anni. Strootman, da par suo, è legato al club capitolino e non vuole interrompere il rapporto. Il calciomercato non lo 'tenta'.

S.D.