Milan, Suso tra mercato e Juventus: "So come vincere la Supercoppa. Sul rinnovo..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

21/12/2016 08:42

CALCIOMERCATO MILAN SUSO / E' un Milan tendenzialmente giovane quello di Vincenzo Montella, che ha del tutto ridestato dal proprio torpore un giocatore come Suso, che sta finalmente mostrando con continuità ciò di cui è capace. Dal Liverpool all'Almeria, per poi approdare al Milan e finire al Genoa. Dopo anni di gavetta, lo spagnolo classe '93 sembra avercela finalmente fatta e, intervistao da 'La Gazzetta dello Sport', si racconta così, dal mercato Milan alla fiducia di Montella, passando per la Juve "La Supercoppa contro la Juventus è senza dubbio la gara più importante della mia cariera. Dopo questa vengono la finale Europea Under 19 e il debutto n Premier col Liverpool. Fu contro lo United, che emozione".

BENITEZ - "Non c'erano i presupposti per poter andare avanti. Avevo bisogno di una chance. Ecco perché ho scelto il Milan, tra i top club in Europa. All'inizio è stata dura ma poi Montella mi ha dato un'opportunità".

MONTELLA - "Non teme di rischiare. Gestisce il gruppo ottimamente e dà chance a tutti. Mi ha sempre dato fiducia e con lui sto molto bene. Abbiamo stili simili e la cosa non fa che agevolarmi. Sto davvero fisicamente col fisico e la testa. So di poter giocare sempre. Montella non teme di far giocare i giovani, cosa che per un tecnico è sempre difficile. E' bello guardarsi intorno in campo e vedere ragazzi".

Calciomercato Milan, Suso sa come battere la Juve

MERCATO - "Calciomercato? Mi piacerebbe rinnovare il contratto. Se ne sta già parlando e per me non ci sono problemi. Vorrei poi la Nazionale, se Lopetegui ha dato chance ad altri, perché non a me?":

JUVENTUS - "L'unica ricetta che conosco per batterli è restare concentrati fino al 90', altrimenti è impossibile. Ti puniscono subito, se sbagli. Dovremo stare molto compatti, avendo loro attaccanti che giocano tra le linee. Togliere un bianconero? Ne scelto tre, Dybala, Buffon e Alex Sandro, che difende molto bene e lo beccherò io...".

HIGUAIN - "La Juventus ha dimostrato d'essere la più forte ma in campionato abbiamo vinto noi. Un nome da togliere al Milan, Higuain avrebbe anche potuto farlo".

CLASSIFICA - "Non mi stupisce. E' qualcosa che avevo capito dall'estate. Fino all'anno scorso la differenza con Juventus, Roma e Napoli era notevole. Ora invece dimostriamo di poter far parte del club delle grandi. Continuando così torneremo a essere il 'vecchio' Milan".