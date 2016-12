Calciomercato Inter, non solo Biglia: Pioli vuole 'strappare' anche de Vrij alla Lazio

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

21/12/2016 08:25

CALCIOMERCATO INTER DE VRIJ / La partita in programma questa sera tra Inter e Lazio 'nasconde' corsi e ricorsi storici, retroscena e chicche di calciomercato: Candreva e Pioli sfideranno per la prima volta da avversari il loro passato, mentre Biglia, il cui rinnovo con la Lazio appare complicato, scenderà in campo contro la squadra che lo vuole con più forza sul mercato.

Il regista biancoceleste, però, non è l'unico calciatore della Lazio che Pioli gradirebbe riabbracciare a Milano. Keita è da tempo un obiettivo di calciomercato Inter, già da prima dell'arrivo del nuovo allenatore.

Calciomercato Inter, obiettivo de Vrij per Pioli

Chi, invece, potrebbe arrivare in nerazzurro proprio su input di Pioli è de Vrij, che recentemente ha speso parole d'elogio per il suo ex allenatore ("E’ un grande allenatore, per me è stato importantissimo, gli auguro il meglio"). Il trasferimento potrebbe concretizzarsi in estate, permanenza di Pioli sulla panchina dell'Inter e concorrenza da Manchester permettendo.