Calciomercato Napoli, la Juve insegna: non si molla Kalinic

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

21/12/2016 08:13

CALCIOMERCATO NAPOLI KALINIC / Ormai sembra tutto deciso, con il Napoli pronto a salutare Pavoletti come sostituto di Milik a gennaio, in attesa del ritorno del polacco. Sarri allora si ritroverà con due attaccanti potenzialmente titolari, in vista delle tre competizioni da portare avanti, serie A, Coppa Italia ed ovviamente Champions League, dove gli azzurri sono attesi dall'ostacolo Real Madrid.

Negli ultimi anni gli azzurri sono sempre stati gli antagonisti della Juventus, anche se nel finale di campionato si è spesso incappati in un doloroso crollo, fisico o mentale. Questi anni di confronti al vertice hanno insegnato al club quanto sia importante un'ampia scelta in panchina per tutti i reparti.

Da Chiriches a Maksimovic, passando per Tonelli, per poi proseguire con Diawara, Rog e Zielinski. Ogni reparto ha le sue alternative di qualità, eccezion fatta per l'attacco, con il solo Gabbiadini alle spalle di Milik, poi infortunatosi. L'esplosione di Mertens come punta ha risolto una stagione ma, guardando alla prossima, non è possibile continuare a giocare con la sorte.

Per questa ragione, al di là dell'arrivo di Pavoletti, la prossima estate potrebbe rivedere l'assalto a Kalinic, magari intavolando la trattativa già nella prossima finestra invernale. L'attaccante viola piace ai partenopei, che non hanno mai smesso di seguirlo. Un suo eventuale arrivo a Napoli non lo renderebbe di certo la terza punta, bensì un'alternativa nelle rotazioni di Sarri, che ha già dimostrato di non garantire il ruolo da titolare quasi a nessuno, come Valdifiori prima e Jorginho ora hanno ben capito.

Se dal canto suo la Juventus ha Dybala, Higuain, Mandzukic e Pjaca, il Napoli potrebbe dunque rispondere con Milik, Pavoletti, Kalinic e un set d'esterni dall'elevata qualità come Mertens, Insigne e Callejon.

Con la Fiorentina i rapporti sono ottimi, data la collaborazione in ambito lavorativo tra De Laurentiis e Della Valle. Per questo motivo non sarebbe da escludere inoltre un proficuo scambio tra le due rose, con Sousa che potrebbe andar via, lasciando dietro sé un manipolo di giocatori incerti sul proprio futuro. Tra i sostituti papabili sostituti ci sarebbe anche lo stesso Sarri, anche se difficilmente De Laurentiis se lo farà scappare. E' difficile rinunciare al gioco espresso dal suo Napoli, che sarebbe proprio ciò che la Fiorentina vorrebbe tornare ad avere, e che manca dall'addio di Montella.

Borja Valero, tra età e offerte, potrebbe aver bisogno di un sostituto, il che porterebbe la viola su Jorginho, che sta trovando meno spazio, data l'esplosione di Diawara. Un assalto che desterebbe nuovamente l'interesse di Giuntoli per Vecino, in un'operazione che non vedrebbe scontenti.