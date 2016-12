Calciomercato Juventus, contatti avviati per Verratti. Ma il Tas complica tutto!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

21/12/2016 07:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI / La Juventus non ha alcuna intenzione di mollare la presa su Marco Verratti e, anzi, coltiva il grande sogno di portarlo a Torino nella finestra di calciomercato estiva 2017.

Come si legge questa mattina in edicola sulle pagine di 'Tuttosport', si sono intensificati i contatti tra i dirigenti bianconeri e l'entourage del regista del Paris Saint-Germain, lo stesso dell'attaccante dell'Ascoli Riccardo Orsolini, da tempo nel mirino della Juve ma su cui c'è in forte pressing il Milan.

Calciomercato Juventus, ostacolo Real Madrid per Verratti

Il grande colpo di calciomercato Juventus estivo è reso complicato dalla forte concorrenza di Bayern Monaco e Real Madrid, che ha avuto nelle scorse ore il via libera dal Tas per fare mercato in estate.

Del mancato approdo di Verratti alla Juventus in passato e del possibile ritorno di fiamma, aveva parlato il mese scorso il presidente del Pescara Sebastiani, rivelando alcuni interessanti retroscena: "Quando lasciò il Pescara, Marco era un po' deluso dal mancato trasferimento alla Juventus perché era la squadra per cui tifava da bambino. Quando è arrivato a Parigi e ha capito la grandezza del Psg si è reso conto che gli sarebbe cambiata la vita. Io avrei preferito cederlo alla Juve. E ci siamo andati vicinissimi. A gennaio 2012 avevamo parlato di uno scambio di comproprietà tra Verratti e Immobile. Non se ne fece nulla ma Marco ha continuato a crescere. Quell'estate poi sfumò tutto a causa di un disaccordo sulle contropartite tecniche. Sono rimasto in contatto con Marco, ci siamo sentiti anche nei giorni scorsi. Fidatevi di me: a Parigi sta benissimo. Credo che pensi, però, al ritorno in Italia. E, se lo conosco un po', andrebbe di corsa alla Juventus. 50-60 milioni per Verratti? Sarebbe un affare per la Juventus. A livello tecnico per me vale Pogba. Il Psg non cede i suoi campioni, è dura. A parte la Juventus, in Italia lo rivedrei solo... al Pescara".