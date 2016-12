Calciomercato Roma, Gomez non cambia idea: vuole i giallorossi a gennaio

21/12/2016 02:47

CALCIOMERCATO ROMA GOMEZ/ Il 'Papu' Gomez resta un obiettivo della Roma per gennaio. Il nome più gradito da Spalletti per la sostituzione di Salah, impegnato nella prossima coppa d'Africa. Il prezzo dell'Atalanta è noto: 15 milioni di euro. La volontà degli orobici pure: non privarsi del 'Papu' a gennaio vista la probabile cessione di Kessié in Premier. Tuttavia, lo stesso calciatore potrebbe forzare il suo club. L'ex Catania è molto attratto dall'ipotesi giallorossa e i segnali in tale direzione non sono mancati.

S.F.