Juventus, Bonucci e l'infortunio: "Torno a gennaio"

21/12/2016 00:38

BONUCCI JUVENTUS/ Leonardo Bonucci è stato ospite del programma 'Little Big Show' condotta da Gerry Scotti su 'Canale 5'. Il difensore bianconero, oltre ad annunciare il rientro in campo dopo l'infortunio, ha anche parlato della patologia acuta che ha colpito suo figlio Matteo durante l'ultimo anno: "Ci sono tanti momenti in cui la vita ti mette a dura prova, però credo che con il sorriso si possa superare tutto quanto - ha spiegato Bonucci - se rientro presto in campo? Sì, a gennaio".

S.F.