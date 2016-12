Frosinone, Stirpe presenta il nuovo stadio. E Gori sogna la Juventus

21/12/2016 01:07

FROSINONE NUOVO STADIO/ Continuano senza sosti i lavori per la costruzione del nuovo stadio del Frosinone, il 'Benito Stirpe' che sta nascendo sulle 'ceneri' del vecchio 'Casaleno' e ospiterà le gare interne della squadra ciociara a partire dalla prossima stagione. Un progetto ambizioso presentato così dal patron gialloblu Maurizio Stirpe: "Questo impianto viene costruito grazie ad un sodalizio tra noi e il Comune di Frosinone, quindi il nostro investimento è all'incirca sui 12 milioni di euro - ha spiegato il presidente Stirpe ai microfono di 'Premium Sport'- Se fa un certo effetto aver battuto Roma e Lazio per la costruzione del nuovo stadio? Diciamo che forse a Frosinone ci sono state le condizioni migliori rispetto a quelle della capitale".

Frosinone, ecco il nuovo stadio 'Benito Stirpe'

Il nuovo stadio del Frosinone avrà una capienza di circa 16mila spettatori e sarà completamente coperto, al contrario dell'attuale 'Matusa'. I tifosi già sognano la Serie A nel nuovo impianto: uno stimolo in più per mister Marino. "E' stimolante pensare di poter giocare nel nuovo stadio - ha dichiarato l'allenatore del Frosinone - soprattutto completamente coperto, è una bomboniera". Emozione speciale per Mirko Gori, frusinate di nascita che sogna ad occhi aperti un gol alla Juventus nel futuro impianto dei gialloblu: "Da sempre sono tifoso juventino quindi sogno un gol alla Juventus, mi farebbe piacere. Comunque spero di poter segnare la prima rete nel nuovo stadio del Frosinone".

S.F.