Calciomercato Bologna, Bigon: "Ecco cosa faremo a gennio"

21/12/2016 00:46

CALCIOMERCATO BOLOGNA/ Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon, ha parlato a 'Sky Sport' delle strategie di mercato dei rossoblu per gennaio: "Il mese di gennaio ci riporterà in dote Verdi e Sadiq, con l'attacco del Bologna originale che si sta ricomponendo, potremmo anche essere a posto così. Ciò non toglie che se durante la finestra di mercato di presentassero delle occasioni, noi saremo vigili per coglierle. Pinilla dall'Atalanta? Nel ruolo di centravanti siamo a posto, consapevoli di avere anche un grande giocatore come Mattia Destro".

S.F.