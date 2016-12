Gossip, Belen incorona Iannone: "Non sbaglia mai!"

21/12/2016 06:39

GOSSIP BELEN IANNONE / Belen Rodriguez pazza di Andrea Iannone. Su questa 'pista' il pilota abruzzese parte sempre in pole position anche se all'inizio ha dovuto faticare: "Con me non è partito in pole position, è partito dalla tribuna perché per me era un momento così, rifiutavo tutti. Poco alla volta è riuscito a conquistarmi. È come nei film, nessuno ha fatto per me tutte le cose che ha fatto lui, ogni tanto mi chiedo se è vero. Non sbaglia mai, è sempre sul pezzo", le sue confessioni a 'Chi'.

La showgirl argentina ha parlato anche dell'ex marito Stefano De Martino: "Ha detto che mi ama ancora? È normale che non ci sia stata indifferenza di fronte alle sue parole, però ho sofferto tanto, e adesso va così. Sarò legata a lui per sempre, saremo una famiglia a prescindere... ci sono state grandi, immense sofferenze per entrambi, non si cancella tutto da un giorno all'altro".

D.G.