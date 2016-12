Real Madrid, la Nike: "Vi spieghiamo perche Cristiano Ronaldo non indossa mai scarpini neri"

20/12/2016 23:43

REAL MADRID CRISTIANO RONALDO SCARPINI NIKE / Cristiano Ronaldo non ama il nero... ai piedi! Di rado, infatti, è stato possibile vedere il campione portoghese con un paio di scarpini di color nero indosso; anzi spesso e volentieri si è presentato in campo con calzature dai colori sgargianti. Dietro di lui un'intera azienda pronta ad assecondare le sue richieste, sia di comfort che di estetica: si tratta della Nike.

"Parte tutto da Cristiano Ronaldo - ha spiegato Max Blau, vice presidente mondiale del brand statunitense a 'Goal.com' - che è il primo a dire 'posso migliorare' e per riuscirci fa la sua parte, ma anche noi dobbiamo fare la nostra e questo ci mette una grande pressione addosso, perché dobbiamo sempre trovare qualcosa per aiutarlo a crescere. Ed è in questo modo che siamo arrivati alle nuove Mercurial Superfly, che sono le scarpe che attualmente indossa. Ogni giocatore ha un colore preferito - ha continuato Blau - ed è scientificamente provato che ogni colore provoca una reazione diversa nel cervello. Non a caso, quando uno si sente bene, gioca anche meglio e lo scopo principale del colore è proprio quello di trasmettere fiducia in se stessi. Ecco perché Cristiano Ronaldo non ama usare scarpini di colore nero, dice che il nero dà l'idea di lentezza, mentre lui vuole sempre sentirsi al massimo".

D.G.