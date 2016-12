Bundesliga, l'Augsburg ferma il Dortmund, Gomez torna decisivo

20/12/2016 23:34

BUNDESLIGA ANTICIPI 16A GIORNATA / Questa sera si sono giocati 4 anticipi della 16a giornata in Bundesliga ed il risultato più importante è senza dubbio la rotonda vittoria dell'Eintracht sul Mainz: un 3-0 che proietta - momentaneamente - i ragazzi di Kovac al terzo posto. Una posizione guadagnata a discapito del Borussia Dortmund che si è fatto fermare in casa dall'Augsburg, mentre il Wolfsburg si aggiudica il 'big match tra deluse' contro il Borussia M'Gladbach: decide una rete di Mario Gomez, in astinenza da cinque turni, nella ripresa. Chiude la vittoria casalinga dell'Amburgo sullo Schalke.

Borussia Dortmund-Augsburg 1-1: 33' Dong-Won Ji (A), 47' Dembele (B)

Borussia Moenchengladbach-Wolfsburg 1-2: 3' Caligiuri (W), 52' Hazard (B), 57' Gomez (W)

Eintracht Francoforte-Mainz 3-0: 18' Hrgota (E), 75' Barkok (E), 85' Hrgota (E)

Amburgo-Schalke 2-1: 61' Müller (A), 82' Wood (A), 90' Avdijaj (S)

CLASSIFICA

Bayern Monaco 36, RB Lipsia 36, Eintracht Francoforte 29*, Borussia Dortmund 27*, Hoffenheim 27, Hertha Berlino 27, Colonia 24, Mainz 20*, Bayer Leverkusen 20, Friburgo 20, Schalke 04 18*, Augsburg 18*, Wolfsburg 16*, Borussia Moenchengladbach 16*, Werder Brema 15, Amburgo 13*, Ingolstadt 12, Darmstadt 8.

*Una partita in più

D.G.