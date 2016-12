Calciomercato Inter, agente Gabigol: "In Italia preferiscono i vecchi! Esclusioni? Una clausola..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

20/12/2016 22:39

CALCIOMERCATO INTER AGENTE GABIGOL / Torna a parlare in Brasile il procuratore di Gabigol, Wagner Ribeiro, che non si dice affatto soddisfatto della situazione all'Inter del proprio assistito: "Gabriel ha lasciato il Brasile in un ottimo momento - ha esordito a 'Fox Sports' - ovvero da campione olimpico e titolare con il Santos. Il ct Tite lo aveva convocato quando era ancora qui. In aeroporto in Italia lo accolgono più di mille persone, con l'Inter e la Pirelli che fanno una presentazione in un auditorium, proprio come con Ronaldo. Fisicamente sta bene ma in due mesi de Boer lo ha fatto giocare 16 minuti. Ora c'è un nuovo allenatore, che lo ha messo in campo per tre minuti. Non è felice, come tutti i calciatori che non giocato. Ha offerte da club brasiliani ed europei".

Calciomercato Inter, agente Gabigol e le esclusioni con de Boer e Pioli

ESCLUSIONI - "Ero a San Siro in occasione di Inter-Fiorentina. Ho chiesto a Thohir perché non giocasse, nonostante il 3-0. Ha un rapporto ottimo con tutti nello spogliatoio. Capisco che è giovane ed è in fase d'apprendimento, ma mi chiedo cosa manchi per schierarlo. Non c'è una clausola che dica debba giocare titolare, ma almeno una chance per un tempo, così da dimostrare di valere quei 30 milioni".

CLASSIFICA - "In attacco l'Inter ha diversi giocatori, con Candreva che fa parte della Nazionale e poi Icardi. Se l'Inter fosse in cima alla classifica, direi che stanno ancora aspettando prima di lanciarlo. L'Inter è però a metà classifica e lui non ha chance. A gennaio chiederò ad Ausilio qual è il progetto di Pioli per lui, se giocherà o andrà in prestito".

SCELTE - "Club più in alto dell'Inter non ce ne sono, arrivati a quel livello sono tutti nella stessa posizione. Se in estate c'erano altre squadre oltre all'Inter? Juventus, Atletico Madrid e Leicester. L'aspetto economico è quello che ha deciso il suo trasferimento all'Inter, perché la Juve è allo stesso livello dell'Inter. Noi abbiamo scelto i nerazzurri perché il progetto che avevano per lui era molto buono, legato anche al marketing. Alle Olimpiadi ho incontrato il presidente Thohir e mi ha detto che nell'Inter avrebbero fatto di Gabriel il giocatore migliore al mondo".

PRESTITO - "Al Las Palmas dovrebbe adattarsi. Adriano è andato al Parma, tornando 'imperatore'. Kakà al Milan aveva Rui Costa davanti e Ancelotti lo fece giocare subito. Robinho s'è imposto al Real, per non parlare di Neymar. Prima di prendere in considerazione altro, si deve chiarire la situazione all'Inter".

Successivamente Wagner Ribeiro ha rincarato la dose anche a 'ESPN Brazil', puntando il dito nuovamente contro il timoniere nerazzurro: "In Italia, gli allenatori preferiscono giocatori più anziani, più maturi. Pensavo potessero concedere una chance a Gabriel, e invece non è avvenuto nulla di tutto questo. Ovviamente, ora sta vivendo un processo di maturazione naturale. E' cresciuto in una cultura diversa, il calcio qui è più veloce, ma lui pensava di venire in Italia per giocare".