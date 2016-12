Atalanta-Empoli, Kessié non si nasconde: "Ora l'Europa"

20/12/2016 23:12

ATALANTA EMPOLI/ Altra serata da ricordare per Franck Kessié che si è caricato l'Atalanta sulle spalle guidandola al successo in rimonta sull'Empoli. Un gol e tante giocare decisive che hanno aiutato gli uomini di Gasperini a ritrovare i tre punti: "Mi ha detto il mister di andare a mille, mancavano solo 45 minuti e dovevamo chiudere con una vittoria prima di Natale - ha dichiarato Kessié ai microfoni di 'Sky Sport' - Noi sappiamo soffrire? Adesso tutte le squadre ci aspettano, sanno la forza dell'Atalanta. Il nostro obiettivo? Era restare in Serie A ma visto che stiamo andando bene, sarebbe bello andare in Europa".

S.F.