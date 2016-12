Calciomercato Fiorentina, Guidolin: "Nel 2006 era tutto fatto. Oggi..."

20/12/2016 23:02

CALCIOMERCATO FIORENTINA GUIDOLIN SOUSA / La panchina di Paulo Sousa traballa fortemente. Tra i possibili successori alla guida della Fiorentina troviamo suggestioni 'potenti' come Sarri o Spalletti, ma il novero dei potenziali candidati è nutrito. Tra loro c'è anche il nome di Francesco Guidolin, ex allenatore dell'Udinese alla ricerca ora di una nuova sfida.

"Accostato alla Fiorentina? Di adesso non parlo, non c'è niente, mi sto riposando e sto lavorando", ha spiegato lo stesso Guidolin a 'Radio Sportiva' dove ha aggiunto: "Ovvio che avrei piacere di una buona situazione del futuro ma non è questo momento. Del 2006 sì è vero: dovevo venire a Firenze, era tutto fatto ma poi non si è concretizzato. Nel calcio possono succedere queste cose".

D.G.