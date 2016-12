Calciomercato Juventus, addio Draxler: il PSG ad un passo

20/12/2016 22:27

CALCIOMERCATO JUVENTUS DRAXLER PSG / La Juventus a gennaio cercerà di rinforzare il reparto nevralgico del campo, facendo sempre attenzione alle possibili offerte che il calciomercato offrirà a gennaio. Uno degli obiettivi del calciomercato Juventus è senza dubbio Tolisso ma il Lione non ha intenzione di fare sconti per lui. L'obiettivo di Allegri è quello di aumentare la fisicità del suo centrocampo, per questo motivo un altro giocatore sotto la lente di ingrandimento della 'Vecchia Signora' è N'Zonzi del Siviglia. Ma non è da escludere un possibile colpo a sorpresa, un giocatore che vada ad aumentare la fantasia di una squadra già ricca di estro. Difficilmente, però, quel giocatore sarà Julian Draxler...

Calciomercato Juventus, Draxler vicinissimo al Paris Saint-Germain

Alla fine l'ha spuntata il Paris Saint-Germain. Come rivela 'Le Parisien', il club transalpino ha intensificato i contatti col Wolfsburg per Draxler ed è molto vicino dal formalizzare il suo acquisto battendo cosiìla concorrenza di Juventus ma anche Arsenal. Col fantasista tedesco, messo fuori rosa dal club teutonico, è stato già raggiunto l'accordo per un contratto di quattro anni e mezzo (fino al 2021) ed il suo agente sta dando priorità massima ad Al Khelaifi. A questo punto la Serie A si allontana sempre di più per lui.

D.G.