Calciomercato Udinese, Pozzo ufficializza il primo addio

20/12/2016 22:17

CALCIOMERCATO UDINESE POZZO ALI ADNAN / L'Udinese si proietta già verso il mercato in uscita di gennaio. E sotto questo punto di vista il patron Gino Pozzo ha già ufficializzato la messa in vendita di un giocatore ormai fuori dai piani di Delneri: "Ali Adnan ha altre caratteristiche rispetto a quelle che richiede il tecnico e viste le aspettative del ragazzo non possiamo chiedergli di stare in seconda fila - ha spiegato al 'Messaggero Veneto' - Meglio mettere alle spalle di Samir un giovane. Dobbiamo guardare lontano, inserire dietro gli attuali titolari dei talenti che possono crescere con calma. L'Udinese è pronta ad investire su altri giovani".

D.G.