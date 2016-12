Calciomercato Roma, scatta il derby per Depay

20/12/2016 22:06

CALCIOMERCATO ROMA DEPAY MANCHESTER UNITED LAZIO DERBY / José Mourinho ha deciso: Memphis Depay può salutare il Manchester United già a gennaio. In quanto a giovani in attacco lo 'Special One', infatti, ha deciso di puntare esclusivamente su Lingard, Rashford e Martial e coltivare il loro talento. Per l'olandese è arrivato quindi il momento di cambiare aria per tornare sui livelli due anni fa quando stupiva tutti con la maglia del PSV.

Le possibilità non gli mancano di certo: in Inghilterra fanno sapere che l'Everton si è già mosso per convincere i 'Red Devils'. Ma i 'Toffees' non sono gli unici pretendenti e ne troviamo anche in Serie A: oltre alla Roma - accostata all'esterno da diverse settimane - ci sarebbe anche la Lazio. A svelarlo è il 'Daily Star' che, oltre a questo potenziale derby di calciomercato, sottolinea anche l'interesse di Southampton e Siviglia che stanno monitorando la situazione da lontano.

D.G.