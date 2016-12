Napoli, promozione 'San Paolo': tutto a 3 euro

20/12/2016 21:22

NAPOLI SAN PAOLO / Nella giornata di domani saranno in vendita i tagliandi per Napoli-Sampdoria, sfida valida per la 19esima giornata di serie A, e Napoli-Spezia, gara di Coppa Italia.

La società partenopea, data il doppio appuntamento in pochi giorni (8 e 10 gennaio), ha deciso di proporre ai propri tifosi una promozione particolare. A tutti coloro che acquisteranno un tagliando per la sfida contro la Sampdoria, sarà data l'opportunità di comprare un biglietto per la Coppa Italia, nello stesso settore, al costo eccezionale di 3 euro (2 per gli abbonati).

L.I.