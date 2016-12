Portogallo, scoppia il caso Canelas: la squadra che terrorizza gli avversari

20/12/2016 21:26

CANELAS PORTO/ Nella quarta categoria del Portogallo, c'è una squadra che terrorizza letteralmente gli avversari: stiamo parlando del Canelas 2010, un club formato da diversi ultras del Porto che si trova al primo posto in classifica dopo aver vinto le ultime 12 partite consecutive tutte 3-0 a tavolino. Come ci è riuscita? Presto detto: la squadra di turno che deve affrontre si ritira prima di giocar per paura. "Vincono grazie alle minacce rivolte a ragazzi di 20 anni di fronte ad arbitri e forze dell'ordine che non fanno nulla per evitarl - si legg su 'El Pais' - gli arbitri sono intimiditi e nei referti non hanno il coraggio di scrivere quello che succede. Sul web, girano diversi video che hanno documentato l'atteggiamento del Canelas in campo: contrasti duri ai limiti della regolarità, botte a palla lontana e scorrettezze ad arbitro girato.

S.F.