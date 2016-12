Milan, Gomez: "Contro la Roma meritavamo di più. La Juve? Il nostro obiettivo è un altro"

20/12/2016 21:33

MILAN GOMEZ SERIE A JUVENTUS ROMA / Gustavo Gomez è entusiasta dei suoi primi al Milan anche se non è sceso in campo con continuità. "Ho giocato in tre paesi diversi e splendidi, ma attualmente sto giocando in uno dei migliori club al mondo in uno degli stadi più belli del mondo come San Siro", ha dichiarato il difensore sulle frequenze di 'Low Limit Futbol'. Un 'intervista nel corso della quale il paraguaiano ha parlato delle principali news Milan. Calciomercato.it vi offre i passaggi più significativi:

MONTELLA - "Ho imparato molto da lui, è un allenatore fantastico e sto apprendendo ogni giorno cose nuove".

IMPATTO SERIE A - "Mi sto adattando giorno dopo giorno ad un campionato molto difficile, arrivando dall'Argentina: sto imparando qualcosa ogni giorno e sono felice del supporto che i compagni mi hanno dato sino a questo momento".

LOTTA SCUDETTO - "Rivaleggiare con la Juventus? Continuiamo a giocare per raggiungere la Champions, non meritavamo i risultati ottenuti contro Roma e Atalanta. La squadra è forte, unita e continueremo a lottare per un posto in Champions League, qualcosa che il club necessita davvero".

DONNARUMMA - "Mi ha sorpreso molto vederlo da quando sono arrivato, anche per come si allena al massimo: le sue performance hanno mostrato perchè è il portiere titolare del Milan ed un top della Serie A: può diventare uno dei migliori al mondo".

LA NUOVA GENERAZIONE PARAGUAIANA - "E' una grande cosa avere giocatori di grande calibro come loro, è qualcosa di cui la Nazionale aveva bisogno: è splendido poter tentare di aiutare il gruppo in qualsiasi modo".

D.G.