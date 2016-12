21/12/2016 05:10

JUVENTUS MILAN - Crescono le quotazioni di Paulo Dybala per la finale di Supercoppa che vedrà la Juventus affrontare a Doha il Milan. L'attaccante argentino sarebbe in ascesa nelle valutazioni di Allegri e potrebbe scalzare Mandzukic per una maglia da titolare in attacco al fianco del connazionale Higuain per la sfida di venerdì negli Emirati.

G.M.