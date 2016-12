Lazio, Felipe Anderson si gode il momento: "I risultati arrivano naturali"

20/12/2016 21:12

NEWS LAZIO/ In un'intervista rilasciata a 'Globoesporte', Felipe Anderson ha analizzato il momento della Lazio che dopo la vittoria sulla Fiorentina, è salita al terzo posto in classifica ad un solo punto dalla Roma seconda: "Sono felice per il minutaggio che sto avendo a disposizione e soprattutto per le ottime prestazioni di squadra. In questo momento restiamo concentrati, lavoriamo sodo e i risultati arrivano in modo naturale. Era importante per noi tornare a vivere un momento del genere. Mi sto godendo questo momento, consapevole di aver comunque bisogno di continuare a lavorare tanto, con i piedi per terra per mantenere questa continuità di risultati. Spero di continuare così e di poter raggiungere tutti gli obiettivi personali e collettivi di squadra".

S.F.