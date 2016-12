Juventus-Milan, Galliani 'minaccia' di non giocare: tutte le reazioni social!

20/12/2016 20:58

JUVENTUS MILAN SUPERCOPPA - Il Milan 'minaccia' di non giocare la finale di Supercoppa contro la Juventus se domani dovessero esserci nuovi ritardi sul volo per Doha dopo il posticipo di 24 ore di oggi pomeriggio. Alle dichiarazioni di Galliani si sono scatenate le reazioni social (anche esilaranti) di tifosi e appassionati sul possibile rinvio della sfida tra bianconeri e rossoneri, in programma per venerdì prossimo negli Emirati alle 17.30 italiane.

G.M.