Napoli, Milik: "Non ho paura del confronto con Higuain"

20/12/2016 20:51

NAPOLI MILIK HIGUAIN / A Napoli tutti lo aspettano con ansia. "Non so ancora quando tornerò di preciso, ma spero molto presto", ha spiegato Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco, che due mesi fa si è operato al crociato, ha rilasciato un'intervista che andrà in onda questa sera su 'Canale 21' dove ha parlato di tutte le principali news Napoli e non solo: in particolare si è soffermato sul suo precedessore (Higuain) e su chi lo sta sostituendo con risultati più che eccellenti (Mertens).

Napoli, Milik: "Non ho paura del confronto di Higuain"

Si parte dall'uomo del momento: quel Dries Mertens che ha segnato la bellezza di 7 gol nelle ultime due partite di campionato e fatto scatenare i rumors di calciomercato su di lui. "Sono molto felice per il momento magico che sta vivendo Mertens - ha proseguito Milik - Un giocatore molto duttile che ama giocare a sinistra, ma che sta dimostrando il suo valore anche come punta centrale. È bravo in molti ruoli, come sa bene anche Sarri. Quando tornerò in campo, io starò al centro dell’attacco".

Il discorso si è spostato poi su grande 'traditore' dell'estate azzurra: Gonzalo Higuain che ha deciso di sposare la Juventus. Ma è grazie a questo trasferimento che il polacco si è spostato dall'Ajax alle pendici del Vesuvio: "Non ho avuto paura del confronto e non mi piace essere paragonato a nessuno. Io sono Milik e sono venuto a Napoli per scrivere la mia storia. Quando ero all'Ajax il club di De Laurentiis mi ha cercato con insistenza. Sono stato molto contento di quest'offerta e ho scelto Napoli perché credo sia la scelta migliore per la mia carriera e la mia crescita".

Il suo obiettivo è piuttosto noto: tornare in tempo per gli ottavi di finale della Champions League col Real Madrid. "Giocheremo la partita che ogni calciatore sogna nella vita. Sono i campioni del mondo, quindi i favoriti. Ma noi siamo molto fiduciosi e daremo il massimo per giocarcela". Per quanto riguarda la Serie A, invece, i giochi sembrano chiusi ma il numero 7 di Sarri non getta la spugna: "La Juventus è molto forte, ma il campionato è ancora apertissimo".

Conclusione dedicata alla sua nuova piazza: "Amo lei e i tifosi, che ti sommergono con il loro affetto e il loro calore. Ci sono posti bellissimi vicino al mare, dove vado a rilassarmi. Adoro la pizza e tutta la cucina, con pasta e mozzarella, ma devo trattenermi per restare in piena forma".

D.G.