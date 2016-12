Supercoppa, Juventus-Milan: ipotesi posticipo e nuova data

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

20/12/2016 20:38

SUPERCOPPA JUVENTUS MILAN / E' ufficialmente scoppiato il caso Supercoppa, con il Milan infuriato a causa dell'impossibilità di partire quest'oggi alla volta di Doha.

Il 23 dicembre prossimo Juventus e Milan avrebbero dovuto disputare questa prestigiosa sfida negli Emirati Arabi. Il condizionale è d'obbligo, anche se nulla è stato ancora deciso, dal momento che, non dovessero i rossoneri riuscire a lasciare l'Italia nella giornata di domani, il tutto verrebbe annullato o, realisticamente, posticipato.

L'allarme è stato lanciato da Galliani, decisamente infastidito dall'accaduto. Con un turno ormai saltato, quello infrasettimanale che avrà inizio stasera con Atalanta-Empoli, risulta quantomeno improbabile che la Supercoppa possa essere posticipata al 2017, andando a creare ulteriori disagi nel calendario di serie A. Il capitolo Supercoppa dovrà dunque risolversi entro i prossimi 11 giorni dunque.

Nelle ultime ore sono circolate svariate ipotesi, anche se la più avvalorata resta ovviamente quella di vedere un Milan in partenza nella giornata di domani, evitando ulteriori polemiche. Al di là della data, uno degli scenari paventati sarebbe quello di disputare il match in Italia, rendendo più semplice l'organizzazione. A questo punto sarebbe necessario scegliere un impianto e difficilmente le due squadre accetterebbero rispettivamente 'Stadium' o 'San Siro'. Come nel caso della finale di Coppa Italia, sarebbe necessario prendere in prestito l'Olimpico', seppur con un preavviso a dir poco minimo.

Inoltre andrebbero considerati anche gli accordi economici presi che, annullata eventualmente la trasferta a Doha, salterebbero del tutto.

Juventus-Milan, la nuova data della Supercoppa

Come detto, il posticipo non potrebbe prendere in considerazione alcuna giornata del 2017, il che porterebbe a scegliere tra il 24, ovvero il giorno dopo la data precedentemente prevista o una soluzione in stile Premier League.

In Inghilterra infatti il pubblico viene intrattenuto da tre giornate di campionato, dal 26 al 28 dicembre, per poi riprendere il 30 e proseguire fino all'1 gennaio.

Detto questo, tra il 24 e il 26 appaiono essere gli slot di calendairo più plausibili, considerando le vacanze natalizie pattuite con i calciatori, soprattutto con chi dovrà effettuare lunghi viaggi per tornare a casa.