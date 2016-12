20/12/2016 20:03

ATALANTA EMPOLI - Tegola dell'ultim'ora per l'Empoli. Martusciello è costretto infatti a rinunciare a Riccardo Saponara per l'anticipo di campionato in casa dell'Atalanta: il fantasista dei toscani ha accusato un attacco febbrile e verrà rimpiazzato sulla trequarti da Croce.

G.M.