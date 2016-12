Juve-Tolisso, la posizione del Lione: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@elenora_trotta)

20/12/2016 19:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOLISSO - Prima il Napoli, poi la Juve. Corentin Tolisso, bizzarro centrocampista del Lione, continua ad essere particolarmente ambito dalle società italiane. Ma il club francese - confermano indiscrezioni di Calciomercato.it - non intende fare sconti. Anzi, l'Olympique ha alzato un muro per gennaio, consapevole del valore del suo centrocampista. In previsione dell'estate, il prezzo del mediano classe 94' può solo che aumentare, scatenando un'agguerrita asta tra le concorrenti. Il club bianconero intanto osserva e manda (ripetuti) segnali...