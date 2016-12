Calciomercato, Rugani studia da top-player: presente e futuro della Juventus

Giorgio Musso (Twitter: @GiokerMusso)

CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI - Bonucci e Barzagli ko? No, problem. Massimiliano Allegri ha trovato il suo 'nuovo' leader difensivo, giovane e di qualità: Daniele Rugani. Dopo l'apprendistato dello scorso anno e l'infortunio al ginocchio di settembre, il 22enne centrale ex Empoli è stato chiamato in causa nelle ultime apparizioni dei bianconeri rispondendo con delle prestazioni sempre all'altezza.



Rugani ha trovato una maglia da titolare in quattro delle ultime cinque partite dei campioni d'Italia, colmando il vuoto lasciato da Bonucci dopo l'infortunio muscolare rimediato da quest'ultimo nel match perso in casa del Genoa. Il giovane difensore non ha deluso le attese, in particolare nel big-match contro la Roma dove ha praticamente 'annullato' il capocannoniere del campionato Dzeko. La crescita esponenziale di Rugani è sotto gli occhi di tutti, in primis Allegri: "Ha le caratteristiche fisiche, tecniche e soprattutto morali per fare una lunga carriera alla Juve", ha sottolineato il mister livornese nella conferenza stampa pre-Roma.

Calciomercato, Rugani blindato: presente e futuro della Juventus

Non solo futuro, ma un titolare aggiunto nel presente per una Juventus che nei giorni scorsi sul calciomercato ha voluto blindare il talento classe '94 con il rinnovo fino al 2021. L'ultima estate Marotta per il calciomercato Juventus aveva più volte respinto l'assalto del Napoli, disposto a mettere sul piatto fino a 30 milioni di euro per strappare Rugani ai bianconeri. Una valutazione lievitata ulteriormente viste le recenti performance del giocatore, destinato nei prossimi anni a diventare un top-player del calcio italiano e a guidare la retroguardia della 'Vecchia Signora' e della Nazionale.



Daniele Rugani



Età: 22 anni



Presenze/Gol stagionali: 9/3



Minuti giocati: 718



Scadenza contratto: giugno 2021



Valutazione: 40-45 milioni di euro