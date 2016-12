Inter-Lazio, i convocati di Pioli: per Jovetic nuova esclusione e... addio?

20/12/2016 18:50

INTER LAZIO CONVOCATI PIOLI / È giunta ormai ai titoli di coda l'avventura di Stevan Jovetic all'Inter. Dopo l'esclusione a sorpresa dalla lista dei calciatori convocati per la sfida in casa del Sassuolo, il tecnico Stefano Pioli ha nuovamente lasciato fuori il montenegrino che, dunque, non ci sarà nell'ultima gara del 2016 contro la Lazio a 'San Siro', al pari degli squalificati Joao Mario e Felipe Melo e dell'infortunato Gary Medel, mentre torna il giovane Assane Gnoukouri. Ecco l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Handanovic, Carrizo, Berni

Difensori: Andreolli, Ranocchia, Ansaldi, Santon, Murillo, Miranda, D'Ambrosio, Nagatomo, Yao

Centrocampisti: Kondogbia, Banega, Gnoukouri, Brozovic

Attaccanti: Palacio, Icardi, Biabiany, Eder, Perisic, Candreva, Gabigol

Inter-Lazio, Jovetic: un'esclusione che sa di addio

La rottura con Stevan Jovetic sembra ormai insanabile, dunque, ed il montenegrino torna dunque il principale indiziato al sacrificio di calciomercato Inter durante la prossima sessione invernale di calciomercato. "Le parole dell’agente? Se ne è parlato già abbastanza, non ho intenzione di parlare ancora di questa situazione. Dico solo che ho sempre convocato e convocherò sempre i giocatori che mi danno più affidabilità dal punto di vista fisico e mentale" ha tagliato corto oggi in conferenza Stefano Pioli in risposta alle domande sull'ex Manchester City.



Per il futuro si era parlato di un possibile trasferimento in Cina, con il gruppo Suning che potrebbe prenderselo al Jiangsu anche per esigenze di bilancio. La destinazione però rimane complicata, così come l'ipotesi Spartak Mosca spuntata nei giorni scorsi. Occhio dunque alle piste italiane, con in pole il ritorno alla Fiorentina. L'ingaggio complica l'affare, ma l'interesse dell'Inter per il viola Milan Badelj potrebbe aprire qualche spiraglio in più.



Restando in tema di addii. In uscita, oltre a vari giovani, ci sono pure Santon, Biabiany e Felipe Melo, nonostante abbia ritrovato spazio in seguito all'infortunio di Medel. Il brasiliano, infatti, farà spazio al nuovo mediano che dovrebbe arrivare.

L.P.