Juventus-Milan, Supercoppa a rischio! Galliani: "Subito grave danno"

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

20/12/2016 18:35

JUVENTUS MILAN SUPERCOPPA - E' caos in vista della finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Milan in programma venerdì a Doha. I rossoneri potrebbero infatti non scendere in campo se neanche domani riusciranno a volare negli Emirati dopo lo spostamento di 24 ore del volo programmato per oggi alle 15 da Malpensa. Un imprevisto ha fatto sì che il charter fosse posticipato di 24 ore, con tutte le conseguenze del caso per la squadra di Montella.

Juventus-Milan, Supercoppa a rischio: le dichiarazioni di Galliani

Adriano Galliani, per le news Milan, ha notificato la volontà del club meneghino di non scendere in campo se il volo dei rossoneri dovesse subire un nuovo ritardo mercoledì: "Abbiamo subito un grave danno sportivo - ha detto l'Ad rossonero Galliani all''Ansa' - La Juve è già tranquilla al caldo, domani si allenerà con 20 gradi in più rispetto a quelli che ci sono a Milanello, mentre noi arriveremo di notte e là potremo allenarci solamente per rifinitura della vigilia". Nessun problema invece per Buffon e compagni, partiti nel pomeriggio da Torino per Doha. Calciomercato.it seguirà nelle prossime ore tutti gli sviluppi sulla finale di Supercoppa tra Juventus e Milan.