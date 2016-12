Serie A, Tavecchio sulla VAR: "Critiche inutili, sarà garanzia per tutti"

20/12/2016 17:56

TAVECCHIO VAR - Ha fatto molto discutere la sperimentazione della VAR per il Mondiale per Club in Giappone. Carlo Tavecchio si è soffermato però positivamente sulla novità della moviola in campo: "Quando funzionerà a regime, in futuro sarà un mezzo di garanzia per tutti, grandi e piccoli club. Sono soddisfatto della sua applicazione - ha detto il capo della FIGC a margine di un evento a Coverciano come riporta 'Repubblica.it' - Mettersi a criticare non serve a nulla, quando si introduce una novità non si diventa subito professori. Pensiamo piuttosto a costruire''.

G.M.