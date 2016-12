Calciomercato Inter, Mikel rifiuta i soldi cinesi per restare in Europa

20/12/2016 17:40

CALCIOMERCATO INTER / C'è chi dice no, anche se l'offerta è quasi irrinunciabile. Secondo quanto riferisce il britannico 'Evening Standard', il nigeriano John Obi Mikel, in uscita dal Chelsea, avrebbe rifiutato una super offerta dello Shanghai SIPG, il club che sembra vicinissimo all'acquisto del brasiliano Oscar. La società cinese avrebbe messo sul piatto un ingaggio pari a più del doppio di quello attualmente percepito a Londra dal calciatore che, però, ha declinato la proposta ribadendo la propria intenzione di trovare una nuova squadra in Europa. In allerta, oltre all'Inter, ci sarebbe anche il Marsiglia.



L.P.