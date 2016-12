Roma, Spalletti recupera un titolare per il Chievo

20/12/2016 17:45

ROMA NAINGGOLAN - Spalletti recupererà in extremis Radja Nainggolan per l'ultimo match dell'anno giovedì contro il Chievo. Il centrocampista belga - alle prese con un problema al polpaccio - ha svolto un lavoro personalizzato nella seduta di Trigoria e dovrebbe essere disponibile per la sfida dell''Olimpico' contro i clivensi. Nessun problema per Dzeko, che ha lavorato regolarmente in gruppo, differenziato invece per Totti e Paredes. De Rossi, infine, ha smaltito l'influenza allenandosi però solo in palestra.



G.M.