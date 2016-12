Serie A, la cronaca di Sampdoria-Udinese 0-0

22/12/2016 20:45

DIRETTA SAMPDORIA UDINESE LIVE - Con un Thereau in splendida forma, autore di una doppietta nell'ultimo match contro il Crotone, l'Udinese di Delneri fa visita - per la 18esima giornata della Serie A - alla Sampdoria di Giampaolo. I padroni di casa cercano l'immediato riscatto tra le mura amiche del 'Marassi' dopo la sconfitta per 2-1 contro il Chievo al 'Bentegodi', forti anche degli ultimi 5 precedenti che li vedono avanti 2-1 nei confronti dei bianconeri negli scontri diretti (1 la vittoria dei Friulani, 2 i pareggi). Arbitro dell'incontro, Claudio Gavillucci della sezione di Latina.

FORMAZIONI UFFICIALI:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Sala, Skriniar, Silvestre, Regini; Barreto, Linetty, Torreira; Bruno Fernandes; Quagliarella, Muriel. A disp.: Tozzo, Krajnc, Sala, Dodò, Pavlovic, Djuricic, Palombo, Cigarini, Alvarez, Budimir, Schick. All. Giampaolo.

UDINESE (4-3-3): Karnezis; Faraoni, Danilo, Felipe, Samir; Hallfredsson, Fofana, Badu, De Paul, Zapata, Thereau. A disp.: Scuffet, Perisan, Adnan, Angella, Wague, Faraoni, Badu, Evangelista, Jankto, De Paul, Perica. All. Delneri.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 42; Roma 35; Napoli e Lazio* 34; Milan 33; Atalanta* 32; Inter* 30; Fiorentina 26; Torino e Chievo 25; Udinese 24; Genoa 23; Sampdoria 22; Bologna e Cagliari 20; Sassuolo 17; Empoli* 14; Crotone e Palermo 9; Pescara 8.

​*Una partita in più

F.S.