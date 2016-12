Serie A, la cronaca di Torino-Genoa 1-0: Belotti non perdona!

22/12/2016 20:45

DIRETTA TORINO GENOA LIVE - La 18esima giornata della Serie A propone un interessante Torino e Genoa. Entrambe le formazioni, arrivano a questa gara dopo una sconfitta nel turno precedente: i granata da 5-3 sul campo del Napoli; i rossoblu dal 4-3 interno rimediato contro il 'redivivo' Palermo. Soprattutto i rossoblu avranno voglia di riscattarsi immediatamente: il passo falso con i rosanero brucia e un possibile successo sul Toro, vorrebbe dire 3 punti e sorpasso in classifica. Gli ultimi 5 precedenti tra le due formazioni sono in totale equilibrio: 2 vittorie per parte ed un pareggio. Calciomercato.it seguirà per voi in tempo reale questo match!

FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Castan, Barreca; Benassi, Valdifiori, Obi; Falque, Belotti, Ljajic. All.: Mihajlovic.



Genoa (3-4-3): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Laxalt, Cofie, Rincon, Lazovic; Ninkovic, Simeone, Ocampos. All.: Juric

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 42; Roma 35; Napoli e Lazio* 34; Milan 33; Atalanta* 32; Inter* 30; Fiorentina 26; Torino e Chievo 25; Udinese 24; Genoa 23; Sampdoria 22; Bologna e Cagliari 20; Sassuolo 17; Empoli* 14; Crotone e Palermo 9; Pescara 8.

*Una partita in più