INFORTUNIO MELCHIORRI - Nuovo grave infortunio al ginocchio per Federico Melchiorri. L'attaccante del Cagliari, ko nell'ultimo match contro l'Empoli, come riporta 'Sky Sport' avrebbe rimediato la rottura del crociato anteriore dopo la visita a cui si è sottoposto in giornata a Roma presso la clinica Villa Stuart dal Prof. Mariani. Per Melchiorri si teme uno stop dai 4 ai 6 mesi.



